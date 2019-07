Heimatverein Harbeck : „Zuschauer können das Königausgucken miterleben“

Harbeck Das Königausgucken hat in Harbeck eine jahrzehntelange Tradition. Thomas Gartz vom Heimatverein erklärt den alten Brauch.

Thomas Gartz Die Tradition in Harbeck, die neue Majestät während der Kirmes im Festzelt auszugucken, ist wohl weit und breit einzigartig. Nur wenige haben diese Tradition schon einmal live mitererlebt. Bis 2018 war es so, dass jeder, der sich sonntagsmittags nach der Festmesse während des Königausguckens gegen 12 Uhr noch im Zelt aufhielt, zum König bestimmt werden konnte. Das führte schließlich dazu, dass nur noch sehr wenige Leute im Festzelt waren und das Ritual des Königausguckens miterlebten.

Was hat der Heimatverein im Jahr 2018 verändert?

Thomas Gartz Jetzt nehmen die Kandidaten in einem abgetrennten Bereich an der Theke Platz. Nur die, die sich in dieser klar kenntlich gemachten Zone aufhalten, dürfen ausgeguckt werden. Alle übrigen Besucher im Zelt - und wir hoffen, es werden viele sein - können dem Königausgucken beruhigt und ohne Herzklopfen beiwohnen.