Erinnerung an das Gründungsjahr 1999 : Als der Heimatverein gegründet wurde

Die Klompenparade ist fester Bestandteil bei der Harbecker Kirmes. Die Mitglieder des Heimatvereins sind an den grünen T-Shirts zu erkennen. Der Verein wurde 1999 gegründet, um vor allem den Fortbestand der Kirmes im Dorf zu sichern. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Harbeck Im Jahr des 20-jährigen Bestehens des Harbecker Heimatvereins erinnert sich Gründungsmitglied Antonius Röttinger an die Anfänge. Der Verein wurde 1999 gegründet. Er stellte vor allem den Fortbestand der Kirmes im Dorf sicher.

Der Heimatverein Harbeck feiert am ersten Sommerferienwochenende (12. bis 16. Juli) nicht nur seine Kirmes im Festzelt an der Venloer Staße, sondern in diesem Jahr auch sein 20-jähriges Bestehen. „Am 27. Mai 1999 fand in der Gaststätte Jackels eine Dorfversammlung statt, in der die Satzung des Heimatvereins Harbeck vorgestellt wurde“, erinnert sich Antonius Röttinger. Der Gartenholzprofi vom Grenzlandring ist der einzige aus dem damaligen Vorstandsteam, der auch heute noch aktiv ist. Anlass für Dorfversammlung war vor allem die große Sorge um die Zukunft der traditionsreichen Harbecker Kirmes: „Unsere Kirmes und das Kinderfest sollen weiterleben“ stand 1999 auf der Einladung, die an alle Harbecker Haushalte verteilt worden war.

Der Gründungsversammlung am 27. Mai 1999 waren Gespräche zwischen Mitgliedern des Theatervereins „Schwalmbühne“ Harbeck und dem Männergesangverein Harbecker Sänger vorangegangen. Dabei wurde vereinbart, interessierte Bürger einzuladen und dann einen neuen Verein zu gründen. Die Harbecker zeigten tatsächlich großes Interesse: Die Gaststätte Jackels platzte am 27. Mai 1999 aus allen Nähten. Es war die Geburtsstunde des Harbecker Heimatvereins. Darin wurde auch beschlossen, dass die Vorsitzenden der anderen Harbecker Ortsvereine wie Theaterverein, Männergesangverein, Trommlercorps und Martinskomitee angeschrieben werden mit der Bitte, ihren Mitgliedern nahezulegen, sich dem neuen Heimatverein anzuschließen.

Info Das ist der aktuelle Vorstand Team Vorsitzender Michael Krause, stellvertretender Vorsitzender Carsten Jacobs, Geschäftsführer Antonius Röttinger, stellvertretender Geschäftsführer Jakob Meyer, Kassierer Hans-Josef Schmalen, stellvertretender Kassierer Lieselotte Wilms, Beisitzer Maifest Horst Brendgens, Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit Thomas Gartz, Beisitzer Materialwirtschaft Peter Derichs, Beisitzer Jugendarbeit Marie Weiler, Beisitzer für besondere Aufgaben Michael Roßbach und Simon Zimmermann.

Nur wenige Tage nach der Gründungsversammlung in der Gaststätte Jackels traf man sich am 1. Juni 1999 zur ersten Vorstandsversammlung im Wohnzimmer von Familie Röttinger an der Venloer Straße. Vorsitzender des Harbecker Heimatvereins war damals Karl Küppers, sein Stellvertreter war Herbert Oehmen. Jakob Boers hatte das Amt des Kassierers übernommen, vertreten von Robert Gößler. Den Schriftführerposten übernahm Antonius Röttinger, zu seinem Stellvertreter wurde Uwe Stevens ernannt. Um die Jugend kümmerten sich Annelene Slykermann und Klaudia Sievert, Josef Hennebrüder, der bis heute als Erfinder der beliebten Tombola während der Harbecker Kirmes gilt, erledigte die Öffentlichkeitsarbeit.