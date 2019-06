Seniorenbetreuung Wegberg LVR HPH-Netz West : Fellnasen und Federvieh schaffen Vertrauen

Wegberg Gregor Kryk vom Erlebnisbauernhof „Panuba“ Uevekoven besuchte mit einigen Tieren die Seniorenbetreuung Wegberg vom LVR HPH-Netz West. Es gab großes Vertrauen zwischen Senioren, Kindergartenkindern und Tieren.

Für die Senioren war es eine freudige Überraschung, als Gregor Kryk ankam und mit ihm eine vorher nicht bekannte Auswahl seiner tierischen Schützlinge. Er gab ein junges Zwergkaninchen samt Kuschelbett in die Obhut von Heinz Manikovski, der es streichelte.

Auch Monika Wilmen freute sich, ein kleines Kaninchen vor sich sitzen zu haben. Darüber hinaus hatte der Altenpfleger, Pflegewissenschaftler, Lehrer für Pflegeberufe und Inhaber des Erlebnisbauernhofes „Panuba“ in Uevekoven Pony Leica, Hund Bella, Ziege Meckmeck sowie ein Schaf und einen Hahn mit dabei. Ein Mal im Monat besucht er die Seniorenbetreuung Wegberg vom LVR HPH-Netz West zur tiergestützten Intervention.

Panuba Tiergestützte Aktivitäten und Therapie, Gregor Kryk, 02434 2408591, 0151 40052112, kontakt@panuba.de; Tag der offenen Tür am 14. September.

Wenig später kamen drei Senioren aus Amern, die ebenfalls durch das „Regionale Begegnungs- und Beschäftigungszentrum“ (RBB) Amern betreut werden sowie einige Kinder des Awo-Kindergartens jeweils in Begleitung dazu. Heinz Przibylla hatte es vor allem die Ziege angetan. Er studierte ihr Verhalten mit neugierigen Blicken. Bei Detlef Hoever und Katharina Bruch lag nacheinander ein stattlicher Hahn mit Decke auf ihren Beinen. Das Schaf war bereits als Jungtier zur Weihnachtszeit zu Besuch gewesen – jetzt ist es ausgewachsen und war vor kurzem erstmals geschoren worden. Zwischen den Zweibeinern und anderen Vierbeinern lief Hund Bella aufmerksam umher und schaute nach dem Rechten. „Bei uns sind ganz unterschiedliche Angebote auf die Woche verteilt“, erzählte Heike Holtappels, „bei der tiergestützten Aktivität erleben wir eine nette Stunde mit allen möglichen Tieren.“ An diesem Tag aufgrund des Besuchs aus Amern sogar zwei. Sie gehen auch in Tierparks, führte sie aus.