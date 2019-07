Schrofmühle Wegberg-Rickelrath : Wasser auf die Mühlen der Literatur

Annemarie Lennartz trug beim literarischen Abend mit den „SiebenSchreibern“ in der Rickelrather Schrofmühle vor. In „Der Tisch“ wurde das Publikum anhand eines alten Möbelstücks auf eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert geschickt. Foto: Renate Resch

Wegberg Auf Einladung des Förder- und Museumsvereins Schrofmühle gestaltete die Autorengruppe „SiebenSchreiber“ gemeinsam mit „quod libet“ und „Augenblick“ einen literarischen Abend mit Livemusik in Rickelrath.

Leise und beständig dreht sich das Rad, welches das Gegenstück zum Mühlrad darstellt, das an der Außenwand des alten Gebäudes seine Runden dreht. Staunende Blicke richten sich auf das Mahlwerk, die ausgeklügelten Mechanismen und die hölzerne Decke. Das altehrwürdige Gemäuer der einzigen noch funktionstüchtigen Öl- und Kornmühle im Rheinland liefert eine atmosphärische Dichte, die jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.

Dennoch spielte die Mühle dieses Mal nicht die Hauptrolle. Stattdessen galt alle Aufmerksamkeit der Wegberger Autorengruppe „SiebenSchreiber“, die unter dem Titel „Mitmenschen – Mit Menschen“ Kostproben aus ihrem niedergeschriebenen Werk in der Schrofmühle zum Besten gab. Der Vergleich ist allerdings nicht weit hergeholt, denn wie das Mühlwerk sind auch die sieben Autoren nach einer Dekade des gemeinsamen Schreibens perfekt aufeinander abgestimmt, und ihre unterschiedlichen Geschichten und Gedichte griffen am Ende der Veranstaltung doch wie Zahnräder ineinander.

Info Literaturtage und Herbstblätter-Lesung Termin Die nächste Lesung der „SiebenSchreiber“ findet im Rahmen der Wegberger Literaturtage statt. Am Sonntag, den 22. September, lesen die Autoren ab 15 Uhr bei einem Literaturcafé in der Wegberger Mühle. Zudem findet die achte „Herbstblätter“-Lesung am Donnerstag, den 21. November, um 19 Uhr in der Wegberger Mühle statt. Weitere Informationen im Internet. www.siebenschreiber.de

Während die zwischenmenschlichen Beziehungen mit lieben und manchmal eher unlieben Menschen in den Texten der Schriftsteller in Gestalt von Liebe, Ehe und Mordlust in verschiedenster Form ganz genau unter die Lupe genommen wurden, blitzte auch das Lokalkolorit und vor allem die Schrofmühle immer wieder zwischen den gelesenen Zeilen hindurch. Das ist insofern nicht weiter verwunderlich, als dass die „SiebenSchreiber“ schon vor einigen Jahren ein Schreibprojekt zum Thema Mühlen in Angriff genommen hatten. In dessen Rahmen kamen sie in den Genuss einer fachkundigen Führung durch Familie Schmitz, die Inhaber der Mühle, und wurden so zu einigen ihrer Geschichten inspiriert.

Günter Arnolds machte den Anfang mit „MühlenSterben“, in der die Pläne eines Bauunternehmers durchkreuzt werden. In „Der Tisch“ von Annemarie Lennartz wurde das Publikum anhand eines alten Möbelstücks auf eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert geschickt. Cora Imbusch präsentierte ihre Geschichte „Schwupp und weg“, über die Beziehung zwischen einem Vater und seinen Kindern. Inga Lücke präsentierte ihr Gedicht „Am Mühlteich“ und eine Fabel. Nach einer Pause mit Verpflegung im Mühlenhof verlas Anneliese Baatz die Lebensgeschichte eines Mühlsteins, der sich als lokales Denkmal entpuppte, Peter C. Schmidt knüpfte mit einer Ehekrise in „Wäscheüberraschung“ an. Renate Müller schloss mit „Man müsste es einfach mal testen“ und brachte das Publikum mit den philosophischen Überlegungen des Protagonisten und einem fulminanten Ende zum Lachen.

Der literarische Abend wurde komplettiert durch Livemusik – zwischen den Vorträgen spielten die Musiker Kathrin Jentgens (Flöte) und Johannes Jentgens (Gitarre und Gesang) von der Band „Quod Libet“ gemeinsam mit den Sängerinnen Judith Jentgens und Helen Clever sowie Stefan Bimmermann (Keyboard) vom Vokalensemble Augenblick stimmungsvolle Instrumentalstücke und Songs aus vielen Jahren Musikgeschichte.