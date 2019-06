Cat Ballou und Domstürmer : Cat Ballou, Domstürmer und Kloetschköpp im Forum

Die Musiker von Cat Ballou stehen am Samstag, 16. Mai, beim „Kölsche Ovend 3.0“ im Forum Wegberg auf der Bühne. Karten gibt es ab dem 9. September. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Klinkum Die Karnevalsgesellschaft Sonn Männ Klinkum präsentiert am 16. Mai 2020 Kölner Spitzenbands in Wegberg.

Was im Jahre 2017 mit einer Jubiläumsparty der Karnevalsgesellschaft Sonn Männ 1951 zum 6 mal 11-jährigen Bestehen begann, ist mittlerweile schon bei allen Fans zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden. Deshalb wird es auch im Jahr 2020 im Forum Wegberg eine Neuauflage geben: „Ne Kölsche Ovend 3.0“.

Am Samstag, 16. Mai, startet „Ne Kölsche Ovend 3.0“ um 20.30 Uhr im Forum Wegberg. Der Kartenvorverkauf hierfür beginnt am Montag, 9. September, bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Wegberg: LebensArt, Passage Alt Berk 1, Mona’s Spielwaren, Bahnhofstraße 10, und Auto-Service-Twardowski GmbH, Industriestraße 11. Die begehrten Karten gibt es dort zum Preis von 29,50 Euro pro Stück. Zudem können Karten auch ab Vorverkaufsstart im Internet unter www.koelsche-ovend.de bestellt werden, teilt die KG Sonn Männ mit.