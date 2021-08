Sommerkino in Wassenberg : Beatles-Klassiker bringen Publikum in Stimmung

Wassenberg Mit „Yesterday“ startete am Mittwochabend das Wassenberger Sommerkino – passend dazu war Jukebox-Liebhaber und Beatles-Fan Rüdiger Frummet zu Gast und heizte den 176 Besuchern ein.

Am Mittwochabend ist das Sommerkino in Wassenberg mit dem Film „Yesterday“ gestartet. Passend dazu hatte sich Jukebox-Liebhaber Rüdiger Frummet mit einer solchen Jukebox angekündigt und die 176 Besucher, die auf den Einbruch der Dunkelheit und somit den Filmbeginn warteten, unterhalten – selbstverständlich mit Liedern der Beatles.

30 Singles hatte er mit dabei, zwischen den Liedern moderierte er und erzählte Anekdoten zu den vier Musikern aus Liverpool . Zudem hatte er einige Platten dabei, die er in einem Quiz an die schnellsten Beatles-Kenner verteilte. „Die ersten Fragen waren noch leicht, aber zum Ende hin wurde es immer schwerer“, sagt Frummet. So wollte er unter anderem wissen, wie die Kinder von John Lennon heißen und wann die Band ihren ersten Auftritt in den USA hatte. Sein eineinhalbstündiges Programm endete selbstverständlich mit dem Klassiker „Yesterday“.

Bis zum Sonntag werden in Wassenberg an der Wiese am Parkbad die Filme gezeigt. Während die Wochenendvorstellungen am Samstag und Sonntag bereits ausverkauft sind, sind für den Film am Freitagabend noch Karten erhältlich.