SPD zum Hochwasser in Wassenberg : Den Katastrophenfall koordinieren

Wassenberg Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg hat die Hochwasserlage im Juli analysiert und will als Folge daraus einen Fachausschuss einrichten.

„Aufgrund der eingetretenen Situation in Wassenberg, wo durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wassenberg der Katastrophenfall ausgerufen wurde, sehen wir hier die Notwendigkeit zur Einberufung eines Sonderausschusses“, erklärt die Fraktionsvorsitzende. Dieser Ausschuss solle für die Zukunft Handlungsvorschläge erarbeiten, Verantwortungsträger benennen und darüber hinaus auch Kompetenzen festlegen. „Dies soll in enger Abstimmung mit allen im Notfall zur Verfügung stehenden Kräften wie Feuerwehr, Hilfsdienste, Rettungsorganisationen, Verwaltung, Freiwilligen und unseren niederländischen Nachbarn erfolgen“, führt Raja Schiffmann weiter aus. Die SPD-Ratsfraktion regt weiter an, eine eigene Notfall-Schutzverordnung zu beraten und in Kraft zu setzen.