BSV Wassenberg kooperiert mit JVA Heinsberg : Sportverein integriert Inhaftierte mit Sport

Wassenberg Es ist jetzt gut fünf Jahre her, als der BSV Wassenberg erstmals bewusst den Weg zur Justizvollzugsanstalt Heinsberg gegangen ist. Ein erstes vorsichtiges Probetraining hat zu einer Kooperation geführt, die bis heute Bestand hat.

Aus dieser bloßen Zusammenarbeit, die an sich schon vorzeigbar ist, ist mittlerweile Großes geworden, das sogar auf internationalem Parkett für Gesprächsstoff gesorgt hat. Denn: Der BSV Wassenberg ist weiter aktiv geworden und hat Erasmus + genutzt, so dass unterm Strich mit dem Projekt STEPS eine europaweite Vernetzung besteht. „Wir sind nicht der einzige Verein, der in der JVA in Heinsberg bekannt ist. Da machen schon einige mit. aber wir gehen eben bewusst hinein und trainieren mit den Inhaftierten“, erklärt Peter Dohmen, der Vorsitzende des BSV Wassenberg. Was er damit meint: Als Beispiel nennt er etwa Sportvereine, die einzelne Inhaftierte aus der JVA zum Training abholen, später wieder zurückbringen. Der BSV kann dagegen mehr junge Insassen der JVA in Heinsberg ansprechen. Der Kontakt kam übrigens über Sportbeamte der JVA zustande. Alles also eher zufällig sozusagen, doch von Beginn an war klar, dass die Idee eine gute sein würde. Nicht jeder Inhaftierte nimmt an dem Training teil. Wer mitmachen darf, muss sich vorher mit guter Führung ausgezeichnet haben.