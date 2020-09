Diskussion in Schwalmtal : Schülerspezialverkehr für alle zu öffnen, wäre aussichtslos

Schwalmtal In Schwalmtal ist die Öffnung des Schülerspezialverkehrs für alle vom Tisch. Dies wäre nur über Sonderlinien möglich. Aber um diese einzurichten, müsste der Verkehrsbetreiber des ÖPNV zustimmen.

Die Gemeindeverwaltung hatte dazu auf Anregung der Bündnisgrünen eine Anfrage an die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Die Antwort ist am Dienstag eingetroffen und Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU) interpretiert sie so: „Wir können den Schülerspezialverkehr nicht gegen Bezahlung öffnen. Damit würden wir gegen geltendes Recht des Personenbeförderungsgesetzes verstoßen.“ Eine mögliche kostenfreie Öffnung für alle Schüler sei laut Pesch aber nicht finanzierbar.

Immer wieder fragen Eltern bei der Gemeindeverwaltung an, ob nicht auch ihr Kind gegen Kostenerstattung den Schülerspezialverkehr nutzen könne, so Thomas Höpfner vom Fachbereich Schulen. Um in den Schulbus einsteigen zu können, gelten je nach Alter bestimmte Abstände zwischen Zuhause und Schule. In Schwalmtal haben von 2700 Schülern 44 Prozent einen Anspruch auf Beförderung, erläutert Höpfner. Sie würden den Schulbus oder das Schokoticket nutzen.