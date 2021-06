Kindermusical in Viersen-Dülken : Geister spuken in Pfarrkirche St. Cornelius

Viersen-Dülken Eine schaurig-gruselige Atmosphäre zieht sich durch die St.-Cornelius-Kirche in Dülken – die Geisterstunde auf Schloss Eulenstein hat begonnen.

Pünktlich zu dieser Geisterstunde haben die 120 Besucher ihren Platz eingenommen, und der Kinderchor unter Leitung von Giovanni Solinas beginnt mit der Aufführung. Erstmal ist auf dem Schloss Lärm machen angesagt, um die restlichen Schlossbewohner ordentlich in Angst und Schrecken zu versetzen. Auch die Kulisse ist perfekt durch Spinnenweben, Fledermäuse, Nebel- und Lichteffekte an die schaurige Stimmung angepasst. Ein weiterer Grund zum Krach machen: Der Flaschengeist, gespielt von Madita, feiert seinen 1000. Geburtstag. Dafür hat sich die kleine Hexe, gespielt von Melina, etwas Besonderes einfallen lassen. Eine eigen hergestellte Krachmaschine soll den Gruselbewohnern dabei helfen, einen Riesenradau zu veranstalten. Doch Fritz Rabatz von Ach und Krach, gespielt von dem elfjährigen Erik, hat es auf die Krachmaschine abgesehen. Ein Glück, dass die kleine Hexe den Dieb mit einem Zauberlied verzaubern kann und so rechtzeitig wieder Ordnung in das Schloss bringt. Denn eine alte Regel besagt, dass der Spuk vor Sonnenaufgang beendet sein muss.