Musikalischer Abschluss der Festwoche in St. Cornelius : Wie trotz Corona ein Jubiläums-Programm entstanden ist

Organist Giovanni Solinas zum Konzert 150 Jahre St. Cornelius Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

VIERSEN In der Kirche St. Cornelius in Dülken finden zum ersten Mal seit Februar vergangenen Jahres wieder große Konzerte statt. Mit dabei ist Organist Giovanni Solinas. Hinter dem Kirchenmusiker liegt eine harte Zeit.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Am Sonntag ist es soweit. Dann erlebt die Festwoche aus Anlass der Feier zum 150. Jubiläum der Grundsteinlegung von St. Cornelius in Dülken einen besonderen Abschluss. Das Programm ist vielfältig: Die „Pandemia Singers“ treten auf und singen unter anderem „Ubi caritas et amor“, das „International Brass Quintett“ mit Willy Hupperts und Waldemar Jankus, Trompeten, Wilhelm Junker, Horn, Thomas Lindt, Posaune und Bernhard Petz, Tuba, werden „Grand Choeur I“ von Théodore Dubois spielen – auf der Orgelbühne übrigens, in den aerosolgeschützten Kabinen.

Auch Giovanni Solinas tritt auf, er wird an der Orgel Werke von Léon Boellmann, Bach und Alexander Guilmant vortragen. Hinter dem Dülkener Kirchenmusiker liegt eine harte Zeit. Die Pandemie warf viele Pläne um. „Alles war unsicher und vieles wurde innerhalb von wenigen Tagen verworfen“, erinnert sich Solinas. Sein Projekt mit den „Pandemia Singers“ allerdings, das er kurz nach dem ersten Lockdown ins Leben rief, konnte er weiter durchführen und intensivieren. Dabei handelt es sich um eine Gruppe aus mittlerweile elf Chormitgliedern, die sich in wechselnden Besetzungen zu den Sonntags- und Feiertagsmessen treffen und von der Orgelbühne herab sowie geschützt in Plexiglaskabinen für die Gemeinde singen.

Anlässlich der Festgottesdienste in der Oster- oder Pfingstzeit allerdings waren intensive Proben unter Coronabedingungen notwendig. „Aber es hat sich gelohnt“, stellt Solinas fest, „das Ensemble funktioniert gut.“ Als Dankeschön für die Gemeindemitglieder, die das Angebot der Sänger so gut und freudig angenommen haben, wie Solinas beschreibt, bestreiten die „Pandemia Singers“ während des Konzerts am Sonntag einen Teil seiner Darbietungen. Es wird ein Konzert angeboten, das, so Solinas, Freude schenken kann, Freude am Leben, an der Musik. Er selbst ist schon voller Vorfreude auf den Sonntag.

Einen schönen Ausblick gibt der Dülkener Kirchenmusiker außerdem für Sonntag, 27. Juni, 15 Uhr. Da führt der Kinderchor der Gemeinde das Kindermusical „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ auf.

Das letzte große Konzert in St. Cornelius fand im Februar 2020 statt. Da sang das Vokalensemble der Musikhochschule Düsseldorf die Marienvesper von Monteverdi.