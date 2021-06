Festhalle Viersen : Auftakt für #Viersenbluehtauf

Viersen Die Inzidenzen niedrig, die Lockerungen weitreichend – der Sommer kann kommen. Die Stadt Viersen hat ihre Traditionsveranstaltung „Viersen blüht“ deshalb liebevoll ausgebaut zu „Viersen blüht auf“ – im Social-Media-Zeitalter natürlich umlautefrei und mit Hashtag: #Viersenbluehtauf.

Bei der Eröffnungsveranstaltung in der Festhalle stellte die städtische Wirtschafsförderung ihre Restart-Kampagne vor. Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern will Viersen durchstarten.

Weil Corona die üblichen, umfangreichen Vorbereitungen stark einschränkte, musste die Anzahl der fantasievollen Figuren von 16 auf acht verringert werden. Die parallel dazu aufgestellten 17 Blumenkübel mit bienenfreundlicher Bepflanzung zeigten aber, wie mit vereinten Kräften ein wirkungsvoller Neuanfang nach Corona möglich sei, so die Bürgermeisterin. Sie freue sich, dass bereits jetzt wieder viele Menschen in die Stadtzentren strömen. Jürgen Steinmetz, IHK-Hauptgeschäftsführer, stellte bei einer Talkrunde fest, dass viele Unternehmen gestärkt aus der Kriseherauskommen: „Es sind viele neue Ideen entstanden.“ Die Unternehmerschaft zeige ihre ganze Kreativität. Ähnlich sah dies Michael Eichstädt, Vorsitzender des Werberings Viersen aktiv. Er forderte: „Durchstarten! Wir müssen auf die neue Situation reagieren.“ Schließlich komme der Begriff Unternehmen von unternehmen und nicht von unterlassen. Sein Rat: „Jeder muss Unternehmer sein und sich neu aufstellen.“ Das gelte in besonderem Maß für den Handel, der während Corona viel an die Online-Anbieter verloren habe. Die Menschen, sagte Eichstädt, wollten leben und erleben. Darum müsse der stationäre Handel ein Einkaufserlebnis bieten.