Nach Anzeige : Polizei hofft wegen offenbar antisemitischer Attacke weiter auf Hinweise

Brüggen Die Zahl der Vorfälle mit antisemitischen Hintergrund ist im Kreis Viersen zur Jahreshälfte bereits um ein Drittel höher als im gesamten Vorjahr. Zur angezeigten Attacke auf einen Brüggener jüdischen Glaubens am 2. Juni fehlen noch immer Zeugen-Aussagen.

Bisher haben sich keine Zeugen zu der Attacke gemeldet, den ein Brüggener (40) am Mittwoch, 2. Juni, online bei der Polizei in Mönchengladbach angezeigt hatte. Der Mann jüdischen Glaubens gab an, dass ihn am Tag zuvor zwischen 12 und 16 Uhr zwei jüngere Männer auf einem Feldweg an der Wildor-Hollmann-Straße/Eichenweg in Brüggen auf Arabisch als Juden angesprochen, angespuckt und geschlagen hätten; er habe sich gewehrt. Ohne Hinweise von Zeugen hat der ermittelnde Staatsschutz keine Anhaltspunkte für ein weiteres Vorgehen.