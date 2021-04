Personalie : Neuer Prokurist für die Volksbank Viersen

Viersen Der gebürtige Dülkener Thomas Stapper erhielt jetzt die Ernennungsurkunde.

Thomas Stapper ist neuer Prokurist der Volksbank Viersen. Der gebürtige Dülkener ist seit 1990 bei der Volksbank Viersen beschäftigt. Seit Ende 1992 ist Stapper in der Wertpapierberatung tätig. „Ich freue mich, noch mehr Verantwortung für die Volksbank Viersen übernehmen zu können und die Zukunft ‚meiner‘ Bank aktiv mitgestalten zu können“, sagt er. Die Vorstände Jürgen Cleven und Michael Willemse freuen sich auf die Zukunft mit dem neuen Prokuristen und überreichten Stapper die Ernennungsurkunde. Stapper, der am liebsten mit seiner Familie Abenteuerreisen unternimmt, engagiert sich ehrenamtlich im Kirchenvorstand der Pfarre St. Cornelius und Peter in Dülken und gehört dem Stiftungsvorstand der Theresienheim-Bürgerstiftung für Dülken an.