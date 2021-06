Parkanlage in Viersen : Grüne gegen Umbau-Pläne für Alten Tiergarten

Viersen Dass im Alten Tiergarten in Viersen-Süchteln Bäume gefällt und die Pergolen entfernt werden sollen, lehnen die Viersener Grünen ab. Sie schlagen einen anderen Weg vor und hoffen auf Unterstützung.

Peter Breidenbach (Grüne), der dem Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vorsitzt, erläutert: „Wir brauchen hier keine Modernisierung vom Reißbrett! Wir könnten die Pergolen und alten Wasserbecken mit den in Aussicht stehenden Fördermitteln restaurieren und wieder neu in Betrieb nehmen.“ Die Anlage sei von dem bekannten Landschaftsarchitekten Georg Penker, der auch die Fußgängerzone in Viersen in seinem Werkverzeichnis hat, entworfen worden. „Man hat die Anlage über Jahre einfach verrotten lassen und will sie jetzt mit dem Hinweis auf den verwahrlosten Zustand achtlos abräumen“, kritisiert Breidenbach. Sein Vorschlag: Das Ensemble aus Wasserbecken mit kleinem Wasserfall und Springbrunnen sowie die drei Metallpergolen mit Holzeinfassung wieder herstellen, in Betrieb nehmen und unter Denkmalschutz stellen.