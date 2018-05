Viersen: Fronleichnam: So ziehen morgen die Prozessionen

Viersen Zu Fronleichnam ziehen am Donnerstag, 31. Mai, traditionell Katholiken durch die Straßen, demonstrieren öffentlich ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie. Alle Pfarrgemeinden laden die Anwohner der Prozessionswege dazu ein, ihre Häuser zu schmücken.

Dülken In der Gemeinde St. Cornelius und Peter ziehen gleich zwei Prozessionen durch die Straßen: eine in Dülken und eine in Boisheim. In Dülken beginnt die Prozession um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst an der Narrenmühle, Rheindahlener Straße 4. Danach zieht die Gruppe über Buscher Weg, Fasanenstraße, Falkenweg, Sperberstraße und kommt an der Gemeinde St. Ulrich an. Dort gibt es einen Abschlusssegen.