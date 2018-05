Viersen: An der Hauptstraße flattern wieder die Stoffe

Viersen Die Händler des Deutsch-Holländischer Stoffmarkts bauen am Freitag in Viersen ihre Stände auf

Der Deutsch-Holländiche Stoffmarkt wird seit 2005 bundesweit jährlich an mehr als 45 Standorten ausgerichtet. Bis zu 100 Stände bauen die Händler dann auf. Veranstalter des Stoffmarktes in Viersen ist der Werbering Viersen aktiv in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement der Stadt Viersen. Für die Organisation des Marktes zeichnet die Firma Expo Event aus Essen verantwortlich.

Wer Kinderkleidung oder ein exklusives Kostüm nähen, Polstermöbel aufhübschen oder eine modischere Fensterdekoration sucht, kann beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt fündig werden. Angeboten werden auch Patchwork-Stoffe, Samt, Seide und Leinen. Manche Händler haben allein mehr als zehn Kilometer Stoff im Gepäck. Einige Stände sind so mit Stoffen verhüllt, dass sich Besucher den Kontakt zu einem Verkäufer regelrecht bahnen müssen. Ein großer Kurzwarenhändler bietet neben tausenden von Knöpfen, hunderten Garnrollen und Kilometern von Borten und Bordüren auch mehr als 25.000 Reißverschlüsse an.

Das Motto der Aussteller lautet "Ran an die Nadel!" Ob Tüll, Baumwolle oder Jersey, an der Hauptstraße sind der richtige Stoff für die nächste Frühlingsjacke oder das nächste Designerkleid zum Greifen nah. Statt in Onlineshops auf Abbildungen des Nähmaterials zu vertrauen und zu bestellen, können die Marktbesucher an den Ständen die verschiedenen Produkte anfassen und die Qualität gleich selbst beurteilen.