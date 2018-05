Golf: Aus 111 Metern mit zweitem Schlag ins Loch

Nettetal Tom Büschges hatte großen Anteil am guten Abschneiden des GC Haus Bey in der Golf-Regionalliga.

Stark verbessert präsentierte sich die Herrenmannschaft des Golfclub Haus Bey am zweiten Regionalliga-Spieltag auf der Anlage des GC Aachen. Nachdem dem Aufsteiger am ersten Spieltag in Köln eine Lehrstunde erteilt worden war, formierte Team-Captain Marc Deibert seine Mannschaft an einigen Stellen neu. So konnten die Hinsbecker als Tagesvierter vom letzten auf den geteilten vierten Tabellenplatz vorrücken.