Viersen: Kinder malen für eine buntere Südstadt

Viersen Bei der Straßenkreide-Aktion vom Südstadtbüro können sich Kinder und Jugendliche gestern und heute auf der Großen Bruchstraßekreativ ausleben. Einige malen für die Idee eines Jugendtreffs

Für zwei Tage hat das Südstadtbüro unter dem Motto "Die Südstadt bekennt Farbe - Ein Zeichen für Kreativität und Vielfalt im Quartier" Viersener Einrichtungen sowie alle Kinder und Jugendlichen, die in der Südstadt wohnen, dazu eingeladen, die Gehwege auf der Großen Bruchstraße bunt mit Kreide zu bemalen. "Wegen der Streitigkeiten, ob ein Teil der Großen Bruchstraße zur Einbahnstraße wird, hatte ich die Idee, dass man an dieser Straße etwas machen kann", berichtet Stephanie Schoenen, Quartiersmanagerin der Viersener Südstadt. Eine Straßenkreide-Aktion biete sich an, weil der organisatorische Aufwand und die Kosten dafür relativ gering seien. Die Gruppen durften dabei frei malen oder an einem gemeinsam geplanten Motiv arbeiten.