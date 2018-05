Sportlerin Des Monats Madeline Folgmann: "Keine Zeit für eine Erholungspause"

Viersen Die Taekwondo-Kämpferin aus Nettetal präsentierte sich in der ersten Saisonhälfte bärenstark, Höhepunkt war der Gewinn der Bronzemedaille bei den Europameisterschaften. Als Nächstes steht die wichtige Grand-Prix-Serie auf dem Programm.

Viersen Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal absolviert bislang eine erfolgreiche Saison. Die 21-Jährige holte im russischen Kazan bei den Europameisterschaften die Bronzemedaille. Dieser Erfolg zeichnete sich für die Deutsche Meisterin schon ab, weil sie in der Weltrangliste in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm aufgrund ihrer Erfolge bei den internationalen Open-Veranstaltungen bis auf Platz drei vorgedrungen war. Paul Offermanns sprach mit der Nettetalerin über ihren guten Saisonstart.

Folgmann Ein großer Wunsch ging für mich in Erfüllung, eine Medaille zu erkämpfen bei so einem wichtigen Turnier. Die Top-Sportler aus meiner Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm kommen alle aus Europa. Dem Druck habe ich standgehalten, der auf mir lastete. Als Weltrangliste-Dritte gehörte ich mit zu den Favoritinnen. Mit der Bronzemedaille belohnte ich mich selber für die lange und harte Arbeit. Die EM-Bronzemedaille gibt mir weitere Motivation und Kraft für meine nächsten Aufgaben und Ziele.

Folgmann Nach der EM blieb keine Zeit für eine Erholungspause. Ich bin wieder voll im Training. Jetzt laufen die Vorbereitungen für den ersten Grand Prix des Jahres Anfang Juni in Rom und drei weitere in Moskau, Tapei und Manchester. Ende November steht dann der Final-Grand-Prix der Top 16 in Fudschaira. Bei den Grand Prix starte ich in der Gewichtsklasse bis 57 kg.