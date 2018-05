Eine Kanutour auf der Niers für Eltern mit Kindern von vier bis zehn Jahre bieten das Katholische Forum und Freizeit Hammans am Samstag, 9. Juni, 11 bis 14 Uhr. Nach einer Einweisung startet die Tour an der Kanustation, Rheinstraße 25, und führt bis zur Langendonker Mühle in Grefrath-Vinkrath. Vom Grefrather Eisstadion fährt die Buslinie 19 zurück zur Kanustation. Die Anmeldung ist bis Mittwoch, 30. Mai, unter Ruf 02162 17290 möglich.