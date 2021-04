Zwei Frauen werden verdächtigt : Duo stiehlt in Viersen Schlüssel für Einbruch

Symbolfoto Foto: dpa, frg fpt

Viersen Zwei Frauen stehen im Verdacht, eine dritte Frau in ein Gespräch verwickelt zu haben, um ihr dabei Schlüssel zu stehlen und dann in ihre Wohnung einzudringen. Nach Angaben der Polizei sprach das Duo am Karsamstag gegen 12:30 Uhr eine Frau im Hof eines Mehrfamilienhauses an der Gerberstraße in Viersen an.

Als die Geschädigte in ihre Wohnung gehen wollte, stellte sie den Verlust ihrer Schlüssel fest. Als sie mit Hilfe eines Ersatzschlüssels in die Wohnung ging, stellte sie fest, dass Räume durchwühlt wurden und Geld gestohlen wurde. Beschrieben werden die Tatverdächtigen wie folgt: Eine Frau ist etwa 20 Jahre alt und hat lange braune Hare, die andere ist circa 20 bis 25 Jahre alt und hat kurze lockige braune Haare. Beide Frauen sind gut 1,75 Meter groß und haben einen gebräunten Hautton. Hinweise auf die Tatverdächtigen erbittet die Polizei unter Tel. 02162 3770.

(buer)