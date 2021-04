Corona im Kreis Viersen : Impftermine für Über-60-Jährige

Der Kreis Viersen erhält vom Land NRW 7800 zusätzliche Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca. Sie sind für Einwohner über 60 Jahre gedacht. Von Samstag an können Impftermine vereinbart werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Kreis Viersen Personen über 60 Jahre können ab Samstag, 3. April, Impftermine fürs Impfzentrum Viersen über die Kassenärztliche Vereinigung vereinbaren – entweder telefonisch unter 0800 11611701 oder auf der Internetseite www.coronaimpfung.nrw/patienten.

Hintergrund: Das Land NRW stellt dem Kreis Viersen kurzfristig 6800 zusätzliche Impfdosen der Firma Astrazeneca für Personen ab 60 Jahren bereit. Diese werden von Donnerstag, 8. April, an verimpft. In der kommenden Woche laufen außerdem die Impfungen der über 70-Jährigen an – beginnend mit dem Jahrgang 1941.