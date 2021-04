RP-Gewinnspiel : Herzliche Ostergrüße aus...

Kreis Viersen ...tja. Ähm. Ja, woraus eigentlich? Wo entstanden unsere Fotos? Rätseln Sie mit, helfen Sie dem Osterhasen und gewinnen Sie eine süße Überraschung.

Mal schnuppert er hier an einer Blume, dann ruht er sich dort auf einer Bank aus. Und abends bewundert er dieses toll illuminierte Gewässer. Gern würde der Osterhase eine Ansichtskarte schreiben. „Herzliche Ostergrüße aus...“ Aber da verließen sie ihn. Wer von Hinsbeck nach Heimer hoppelt, von Sittard nach Süchteln, von Lüttelforst nach Lüttelbracht, der kann schon mal die Orientierung verlieren. Helfen Sie dem Hasen – wo sind die Fotos entstanden? Mailen Sie die Lösung bis Ostersonntag, 4. April 2021, 23.59 Uhr, an viersen@rheinische-post.de. Unter allen Einsendungen mit mindestens acht richtigen Antworten verlosen wir was Süßes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.