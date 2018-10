Ferienprogramm : Kinder haben Spaß mit Gaudí

Michael Rotthoff (Sparkassenstiftung) und Thomas Kluyken (Abteilungsleiter der Sparkasse) besuchten die jungen Teilnehmer der Kultur-Wochen im Jugend-Freizeit-Zentrum, die unter Anleitung von Petra Schippers und Anette Wackers verschiedene Kunstwerke bastelten. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis In den Herbstferien werden im städtischen Jugend-Freizeit-Treff in St. Tönis Kinder spielerisch an Kunst, Kultur und Theater herangeführt. Täglich gibt es andere Aktionen.

Im städtischen Jugend-Freizeit-Zentrum (JFZ) an der Gelderner Straße 61 in St. Tönis ist Gaudi angesagt. Auch wenn nicht die Gaudi im Sinne von Spaß oder Vergnügen gemeint ist, sondern Architekt Antoni Gaudí mit seinen bekannten Keramikscherben-Mosaiken, sind die Kinder eifrig bei der Sache. Sie kleben winzig-kleine Teilchen aus Pappe und Papier zu einem Sonnen-Mosaik zusammen. Dies ist bei der noch laufenden Kinder-Kultur-Woche aber nur eine der täglichen Aktionen.

Einmal mehr wurden und werden an fünf Tagen 40 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, meist aus St. Tönis kommend, auf spielerische Art an Kunst, Literatur und Theater herangeführt. „Ich mache seit einigen Jahren mit, und es macht immer noch Spaß“, sagt die zehnjährige Kim, die noch die amtierende Kinderkarnevalsprinzessin in Tönisvorst ist. Kim ist mit ihrer jüngeren Schwester Lea (8) und ihrer Tante Lisa gekommen, die auch erst zehn Jahre alt ist. Sogar aus Krefeld war Louisa (9) mit ihrer Zwillingsschwester Madita dabei; außerdem die Brüder Sunday (8) und Desny (9), die mit ihren nigerianischen Eltern als Flüchtlinge in St. Tönis leben. Die Mädchen sind aber eindeutig in der Mehrzahl. „Das habe ich gemacht“, sagt eine Neunjährige und zeigt stolz auf ihr buntes Steckenpferd aus Styropor, das sie mit den anderen vor dem Mittagessen hergestellt hat.

Zu Besuch kommen auch Vertreter der Sponsoren der Kinder-Kultur-Woche: Michael Rotthoff von der Sparkassenstiftung und Thomas Kluyken von der Tönisvorster Stadtverwaltung, die der Träger des Jugendheims ist.



Für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien : Ein Rucksack voller spannender Aktionen

Die Zeit geht auch für die beiden langjährigen Leiterinnen Petra Schippers und Anette Wackers schnell vorbei. An den ersten Tagen malten die Kinder, falteten Papier, spielten Domino und schauten sich das Theaterstück „Jenny Hübner greift ein“ an. Am heutigen Donnerstag fahren die jungen Teilnehmer zum Neanderthal-Museum nach Mettmann; dort wird es eine kindgerechte Führung geben. Am Freitag geht die Erlebnis-Woche mit einem afrikanischen Spiel und mit dem Basteln von Traumfängern zu Ende.

Ab Dienstag, 23. Oktober, ist das Jugend-Freizeit-Zentrum wieder zu den bekannten Zeiten geöffnet, dann können auch die zahlreichen Gruppen mit ihrer Arbeit weitermachen. So bereitet derzeit die 24-jährige Joanne mit ihrem Team für Kinder von 6 bis 14 Jahren einen Talent-Wettbewerb vor, der dort am Freitag, 9. November, ab 16 Uhr, stattfinden soll. „Offene Bühne für Kinder“ heißt dieses Event, bei dem die besten Akrobaten, Jongleure, Sänger, Tänzer oder Musiker ermittelt werden. Wer sich dies zutraut und mal im Rampenlicht stehen möchte, sollte sich in der nächsten Woche in der Einrichtung melden.