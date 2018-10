Wetter: 28 Grad in NRW - Hitze-Rekord in Tönisvorst

Essen Noch ein bisschen Sommer im Herbst: Die Temperaturen sind am Samstag in NRW noch einmal auf mehr als 28 Grad gestiegen. Den Hitze-Rekord schaffte Tönisvorst.

Tönisvorst am Niederrhein war am Samstag mit 28,6 Grad der heißeste Ort in Nordrhein-Westfalen. Für diese Messstation sei das zudem der höchste, jemals gemessene Wert in einem Oktober, erklärte der Deutsche Wetterdienst am Samstag.