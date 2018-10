Krefelder Landgericht verz´urteilt Lothar Vauth

Tönisvorst/Krefeld Im Prozess gegen das Tönisvorster Ehepaar Lothar und Jessica Vauth fällte die 2. Große Strafkammer des Krefelder Landgerichts jetzt das Urteil für Lothar Vauth. Er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen.

Überraschende Wende im Betrugsprozess gegen das Tönisvorster Ehepaar Lothar und Jessica Vauth. Im Falle von Lothar Vauth wurde am Montagnachmittag das Urteil gefällt. Er erhielt wegen gewerbsmäßiger Untreue in neun Fällen, zwei davon in Tateinheit mit Betrug, eine Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von drei Jahren. Außerdem wurde er aus seiner - fast zweijährigen - Untersuchungshaft entlassen. Ein Berufsverbot bekam er nicht. Ein Urteil gegen Jessica Vauth erfolgte nicht; der Prozess gegen sie wird am 22. Oktober, 10 Uhr, fortgesetzt.