Im Prozess gegen Lothar Vauth geht die Staatsanwaltschaft weiterhin von Untreue aus

Tönisvorst/Krefeld Vor der 2. Großen Strafkammer des Krefelder Landgerichts wurde gestern die Verhandlung gegen Lothar und Jessica Vauth fortgesetzt. Dem Tönisvorster Ehepaar wird Untreue in 923 Fällen vorgeworfen.

Mandanten und Kollegen ­der Krefelder Sozietät, in der der ehemalige Rechtsanwalt Lothar Vauth Partner war und seine Frau als Büroleiterin arbeitete, soll ein Schaden in Höhe von 1,9 Millionen Euro entstanden sein. Zudem soll das Ehepaar für Mandanten bestimmte Gelder nicht oder nur verzögert ausgezahlt haben.

Während des vorangegangenen Prozesstages hatte die Kammer eine Zwischenbilanz gezogen und festgestellt, dass sie in den Fremdgelder-Fällen eine Verurteilungswahrscheinlichkeit sehe, nicht aber – bis auf eine Ausnahme – in den über 900 Untreue-Vorwürfen. Dem widersprach gestern die Staatsanwältin. Nach gründlicher Prüfung seien ihrer Ansicht nach immerhin 433 Veruntreuungs-Fälle mit einer Schadenssumme in Höhe von mehr als 500.000 Euro nachweisbar.