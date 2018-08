Flächenbrand am Wasserturm in St. Tönis

St. Tönis In zwei Nächten hintereinander brannte es auf dem Gelände. Die Polizei sucht nach Zusammenhängen.

Erneut wurde die Feuerwehr Tönisvorst um ihren Schlaf gebracht. Nachdem in der Nacht zum Dienstag am Wasserturm in der Nähe des Spielplatzes zwei unabhängig voneinander entstandene Flächenbrände zu löschen waren, brannte es in der Nacht zum Mittwoch erneut – auf demselben Gelände und zur selben Zeit. Da fällt es eher schwer, an einen Zufall zu glauben. Das sieht auch die Kripo so und sucht nach Zusammenhängen zwischen den Vorkommnissen. Da natürliche Brandursache wie Glasscherben, die sich entzünden, nachts wegfallen, prüft die Polizei, ob eventuell fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für die Feuer infrage kommt.