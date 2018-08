Ferienprogramm des Vorster Jugendtreffs: Vom „Wohnzimmer“ zur Burg Drachenstein

VORST Der Kinder- und Jugendtreff „Das Wohnzimmer“ veranstaltete ein Ferienprogramm zum Mittelalter.

(RP) Am Ferienprogramm des Vorster Jugendtreffs „Das Wohnzimmer“ zum Thema Mittelalter nahmen neun Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren teil. Innerhalb ihrer „Reise durch das Mittelalter“ durchliefen sie eine Ausbildung vom Pagen zum Ritter. In dieser anspruchsvollen Ausbildung gab es diverse Dinge zu erlernen und herzustellen. Zunächst lernten die jungen Pagen, wie eine Burg aufgebaut ist und welche Räume es in einer solchen Burg gibt. Dies wurde anschaulich dargestellt, indem jeder Raum im Kinder- und Jugendtreff einem Raum in einer Burg glich, so dass es eine Schmiede, ein Gesindehaus, eine Kemenate und einen Rittersaal gab.