St. Tönis: Seniorenbüro im Mertenshof

St. Tönis Nach dreiwöchiger Umzugspause hat der Verein „Alter-nativen“ Seniorenbüro Tönisvorst, gestern offiziell die neuen Räume im Mertenshof bezogen.

„Bis Ende 2016 waren wir in der Remise am Kirchplatz“, blickt Peter Pliester, Vorsitzender des Vereins „Alter-nativen“ zurück. Dann wurde das Anwesen verkauft, und das Seniorenbüro der Stadt musste ausziehen. „Wir waren wehmütig, aber die Container, die uns auf dem Grundstück am Pastorswall zur Verfügung gestellt worden sind, waren letztlich doch gemütlich und kuschelig, und wir haben uns darin erstaunlich wohlgefühlt“, sagt Pliester. Nun aber sei man doch froh - auch wegen der Hitze - aus den Containern raus zu sein und die neuen Räume beziehen zu können. Wobei die neuen Räume bisher noch ein großer Raum sind, denn die beiden Glaswände, die die 100 Quadratmeter in drei Bereiche unterteilen sollen, fehlen noch.