„Das Wohnzimmer“ in Vorst präsentiert sich völlig umgestaltet

Ein von den Nutzern selbst gestaltetes Logo an der Wand prägt „Das Wohnzimmer“ in Vorst. Foto: Wolfgang Kaiser

Vorst Mit einem Tag der offenen Tür feierte der Kinder- und Jugendtreff „Das Wohnzimmer“ seine Umgestaltung.

„Wir wohnen in der Nachbarschaft und waren noch nie hier. Jetzt wollten wir einfach mal die Gelegenheit nutzen und schauen, was hier so alles gemacht wird. Und wir können nur sagen: Es ist toll.“ Die Bemerkung einer Nachbarin lässt Anika Weyers lächeln. Dass mancher Vorster gar nicht weiß, was es alles vor seiner Haustür gibt, hat die Einrichtungsleiterin vom Kinder- und Jugendtreff „Das Wohnzimmer“ der Stadt Tönisvorst schon oft mitbekommen. „Genau dafür haben wir heute den Tag der offenen Tür gemacht. Zumal wir hier einiges verändert haben und quasi eine Art Neueröffnung feiern“, sagt Weyers.