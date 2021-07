GdG Kempen-Tönisvorst : Pfarrvikar Marc Kubella wird im September verabschiedet

St. Tönis Der Geistliche hat sich besonders um die Messdienergemeinschaft von St. Cornelius in St. Tönis gekümmert. Kubella ersetzt ab September einen Pfarrer in Mönchengladbach.

Aber nicht nur in St. Cornelius, auch in den anderen drei Pfarren der GdG blicken viele Menschen dankbar auf Begegnungen, gemeinsame Erfahrungen und die Spendung von Sakramenten in Taufe, bei Hochzeiten und Trauerfeiern mit Pfarrer Kubella zurück. Offiziell verabschiedet wird Marc Kubella am Sonntag, 19. September, 11.30 Uhr, mit einem Gottesdienst in St. Cornelius St. Tönis. Ab dem 1. Oktober er in seiner neuen Wirkungsstätte, der GdG Mönchengladbach-Südwest, tätig. Dort ersetzt Kubella einen Pfarrer, der in den Ruhestand wechselt.