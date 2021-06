Inzidenzwert bleibt stabil : 20 Menschen im Kreis Viersen mit Corona infiziert

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Dienstag, 29. Juni, zwei neue Corona-Fälle bekannt geworden. Der Inzidenzwert bleibt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts weiter bei 4,7.

Damit gelten derzeit 20 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon fünf in Willich und drei in Kempen. In Tönisvorst gibt es aktuell einen bekannten Fall, in Grefrath keinen. Auch in Brüggen und Niederkrüchten ist dem Kreis aktuell kein Fall bekannt. Jeweils vier Fälle gibt es in Viersen und Nettetal sowie drei in Schwalmtal. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – bleibt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts weiter bei 4,7.