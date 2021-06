Gymnastik und Fitness : IG Altensport Tönisvorst mit neuen Angeboten

Tönisvorst Nach den Lockerungen in den Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie startet auch die IG Altensport Tönisvorst mit ersten Angeboten – und hat neue Kurse im Programm.

In der Josef Schmitter-Halle in Vorst bietet die IG Altensport ab 22. Juli neu Pilates mit Andrea Schwirtz (Donnerstag, 13.30 Uhr) an. Danach bietet die Übungsleiterin noch ein Zirkeltraining an. Außerdem bereitet der Verein seine Teilnahme am Hospiz-Lauf zugunsten des Krefelder Hospizes am Blumenplatz vor. Die Veranstaltung findet am 26. September von 11 bis 13 Uhr wieder an zwölf Standorten statt, die IG Altensport betreut den Lauf-Spot am Ostring 1 in St. Tönis.