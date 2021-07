Junge Autofahrerin aus Geldern schlägt und tritt nach Polizisten : Zeugen stoppen betrunkene Fahrerin in St. Tönis

Die junge Frau leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sie beleidigte die Einsatzkräfte, schlug und trat nach ihnen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Tönisvorst Aufmerksame Zeugen haben am Mittwochabend die Fahrt einer jungen Frau aus Geldern gestoppt, die in Schlangenlinien unterwegs war. Frische Unfallspuren an ihrem Wagen weisen auf einen Unfall hin. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sie fuhr betrunken und unter Drogeneinfluss Auto, verursachte einen Unfall und schlug und trat auf Polizisten ein: Eine 21-jährige Autofahrerin aus Geldern muss deshalb nun mit einigen Strafanzeigen rechnen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten aufmerksame Zeugen am Mittwochabend beobachtet, wie die junge Frau gegen 21.55 Uhr auf dem Südring in Richtung St. Tönis in Schlangenlinien fuhr.

Zuvor war sie den Zeugen schon in Vorst aufgefallen. Durch den Kreisverkehr Hauptstraße / Am Neuenhaushof soll sie falsch herum weiter in Richtung St. Tönis gefahren sein. Laut Zeugen kam sie wiederholt von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es beinahe zum Unfall mit einem anderen Auto gekommen sein soll. Den Zeugen gelang es schließlich auf dem Südring, die Frau zu Anhalten zu bewegen. Sie nahmen ihr den Schlüssel ab und riefen die Polizei.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass das Fahrzeug der Geldernerin frische Unfallspuren hatte. Noch ist nicht klar, wo sich der Unfall ereignete. Die Frau war offensichtlich alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Amphetaminen. Sie bedrohte und beleidigte sie die Polizisten, schlug und trat nach ihnen. Wer Angaben zur Fahrt der jungen Frau machen kann, weiß, wo seit Mittwochabend an Autos, Bäumen oder Wänden Schäden sind, die auf eine Kollision schließen lassen oder Angaben zur Unfallstelle machen kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen, Telefon 02162 3770.

