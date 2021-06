Bürgerantrag an die Stadtverwaltung : Bürger wünschen sich Spielplatz an der Sternstraße in St. Tönis

St. Tönis Im Wohngebiet entlang der Sternstraße hat es einen Generationenwechsel gegeben. Junge Familien haben alte Häuser gekauft. Was fehlt, ist ein Spielplatz für den Nachwuchs.

Im Wohngebiet an und rund um die Sternstraße in St. Tönis lebt es sich gut. Da sind sich die Anwohner einig. Die Grundstücke sind groß, die Gegend ruhig, der Verkehr hält sich in Grenzen. Was fehlt, ist ein Treffpunkt, an dem die Kinder toben und die Eltern sich kennenlernen können. Eine Familie, die im Januar an die Sternstraße gezogen ist, hat sich in den vergangenen Wochen auf die Suche nach einem Spielplatz für den Nachwuchs gemacht. Aber weder zwischen Maysweg und Nüss Drenk noch zwischen dem Ring und dem Oberbenrader Weg ist sie fündig geworden.