Auftritt in St. Tönis : Doc Esser - Kaffee ist nicht ungesund

St. Tönis Der aus Funk und Fernsehen bekannte Arzt Heinz-Wilhelm Esser war in St. Tönis zu Gast, gab Gesundheitstipps und räumte mit Ernährungsmythen auf. Eine Erkenntnis: Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages.

Gut gelaunt betrat Heinz-Wilhelm Esser die Bühne im Forum Corneliusfeld – einen appetitlichen Apfel in seiner Hand jonglierend. Von wegen „One apple a day keeps the doctor away“: Dieser Doktor war trotz aller Äpfel in die Apfelstadt gekommen. Der Lungenfacharzt, Kardiologe und medizinische Allrounder Heinz-Wilhelm Esser ist vielen Menschen eher als Doc Esser aus dem Fernsehen oder dem Rundfunk bekannt. Der Förderverein der Stadtbibliothek Tönisvorst hatte den beliebten Wissenschaftler eingeladen.