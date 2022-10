Friedhof in St. Tönis : Mädchen und Jungen gestalten Gedenkstätte für Sternenkinder

Tönisvorst Auf dem Friedhof in St. Tönis soll eine Gedenkstätte für Kinder entstehen, die vor, während oder nach der Geburt gestorben sind. Kinder aus Tönisvorst sollen die Glasplatten gestalten.

Der Friedhof in St. Tönis soll eine Gedenkstätte für sogenannte Sternenkinder erhalten – für Kinder, die vor, während oder nach der Geburt verstorben sind. Errichtet werden soll die Gedenkstätte auf dem künftigen, neuen Kindergräberfeld der Stadt Tönisvorst . Bevor das Kunstwerk aber realisiert werden kann, ist die Hilfe anderer Kinder notwendig. Denn Jungen und Mädchen sollen die Glasplatten für die Metallstelen gestalten – zusammen mit der Kunstmalwerkstatt Siebenlist in Tönisvorst.

„Es ist ein Kunstwerk für einen Ort, an dem ganz bewusst Raum für Trauer geschaffen wird. Das Kunstwerk besteht aus zwei Metallstelen mit jeweils drei Seiten. Auf allen drei Seiten befinden sich Glasplatten, die von Kindern gestaltet wurden. Verbunden werden die beiden Stelen langfristig mit Glasplatten, die trauernde Eltern – so sie es möchten – selber entworfen haben“, teilt die Stadt Tönisvorst mit. „Wenn eine Geburt gleichzeitig ein Abschied ist, müssen Sie einen Ort haben, an dem Sie als Eltern und Angehörige trauern können. Und darum bin ich den Kolleginnen der Friedhofsverwaltung für die Umsetzung dieser Idee im Sinne der Eltern sehr dankbar”, so der Tönisvorster Bürgermeister Uwe Leuchtenberg.