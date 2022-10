Aktion im Kreis Viersen mit Rekorden : Beim Stadtradeln 106 Tonnen CO2-Emissionen eingespart

Kreis Viersen Ziel der bundesweiten Aktion ist es, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen beruflich und privat möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Nun liegen die Zahlen für den Kreis Viersen vor.

Ziel der bundesweiten Aktion Stadtradeln ist es, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen beruflich und privat möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Als sinnvolle Alternative zum Auto biete Radfahren die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, so die Initiatoren. „Ich bin begeistert, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich auch dieses Mal wieder an der Aktion beteiligt haben. Besonders stolz macht mich natürlich, dass wir in diesem Jahr unser Ergebnis zum Vorjahr wieder übertreffen konnten“, sagt Andreas Coenen (CDU), Landrat des Kreises Viersen zum Abschluss der Aktion. „Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für das Engagement. Klimaschutz geht uns alle an. Gemeinsam konnten wir bei dieser Aktion 106 Tonnen CO 2 -Emissionen einsparen“, resümiert Coenen.