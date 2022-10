Kinder-Kultur-Woche in Tönisvorst : Kinder basteln Theater aus Karton

Die Kartontheater, die die Kinder bastelten, sind mit einem Vorhang und einer bunten Beleuchtung versehen. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Im St. Töniser „JFZ“ läuft die Kinder-Kultur-Woche. 30 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren basteln, malen, besuchen kulturelle Einrichtungen und haben jede Menge Spaß. Erstmals sind zwei Ausflüge möglich.

„Ich hab das Haus vergessen!“ Es ist fast ein kleiner Aufschrei von Mia. Mit fragendem Blick schaut die Achtjährige auf das vor ihr liegende Bild, an dem sie gerade noch voller Begeisterung mit grüner Farbe die Kronen von Bäumen aufgepinselt hat. Lediglich vier Bäume sind noch ohne grünes Dach. „Du machst einfach aus den Bäumen das Lebkuchenhaus. Lebkuchen sind ja auch braun. Das geht prima“, kommt der Tipp von Anette Wackers, die mit Petra Schippers das städtische Jugendfreizeitzentrum JFZ leitet. Mia greift erneut zum Pinsel, wäscht die grüne Farbe aus und taucht sie in die Schale mit der braunen Farbe. Aus den Bäumen wird das Lebkuchenhaus. Aber nicht nur Mia ist im großen Gruppenraum mit Malen beschäftigt. 29 andere Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind ebenso mit Pinsel und Farben im Einsatz. Wobei alle nicht irgendein Bild malen, sondern Theaterkulissen produzieren. Im Rahmen der Kinder-Kultur-Woche im JFZ steht an diesem Morgen das Theater im Mittelpunkt.

„Wir haben jeder schon ein Theater gebaut, in das später die Kulissen kommen, die wir grade herstellen“, sagt David und deutet auf die vielen Kartons, deren Fronten bereits bunt bemalt sind und die zum Trocknen aufgestellt sind. „Wir stellen ein Kartontheater her, in das die Kinder später ihre Kulissen hängen und mit Stabfiguren, die ebenfalls noch gebastelt werden, bespielen können“, erklärt Schippers. Ein fertiges Exemplar mit einem Theatervorhang aus Stoff, der entlang eines Holzstabes auf und zu gezogen werden kann, sowie einer bunten Beleuchtung zeigt, wie schön es später aussehen wird.

Info Mit Theaterstück endet die Kinder-Kultur-Woche Den Abschluss der Kinder-Kultur-Woche bildet das Theaterstück „Der Fischer und seine Frau“, aufgeführt vom Niederrhein-Theater. Das vom Stadtkulturbund Tönisvorst geförderte Stück steht allen Besuchern offen. Es wird am Freitag, 14. Oktober, um 15.30 Uhr im Jugendfreizeitzentrum JFZ an der Gelderner Straße 61 in St. Tönis aufgeführt. Karten zum Preis von vier Euro können ab 15 Uhr vor Ort erworben werden.

Jeder Teilnehmer der Kinder-Kultur-Woche kann seine Wunschkulissen bauen. Die für das Märchen „Hänsel und Gretel“ entpuppt sich als der Renner. Aber auch der Froschkönig und Rapunzel werden zur Aufführung kommen. Jakob hat sich für eine prächtige Unterwasserwelt entschieden. „Das wird eine Pokémon-Kulisse“, erklärt der Zwölfjährige.

Wie 2021 ist das Angebot der Kinder-Kultur-Woche vollständig ausgebucht. „Wir hatten 86 Anmeldungen, konnten aber nur 30 Kinder annehmen. Mehr geht nicht“, berichtet Schippers. Auch die Nachfrage bei den Kultur-Strolchen, die in der ersten Herbstferienwoche liefen, war so groß. Bei der Kinder-Kultur-Woche gab es in diesem Jahr eine Änderung: „Dank der größeren Spende der Sparkassenstiftung können wir in diesem Jahr unseren jungen Teilnehmern zwei Ausflüge anbieten“, freut sich Wackers. Waren es sonst 1300 Euro, mit denen die Tönisvorster Sparkassenstiftung die Woche förderte, waren es diesmal 2000 Euro. „Wir haben die Summe um 700 Euro aufgestockt, um noch mehr Kultur möglich zu machen“, sagt Tim Pelzer von der Tönisvorster Sparkassenstiftung.

Was die Ausflüge betrifft, waren die Kinder bereits im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath, wo ein Märchen-Mehrkampf stattfand. Bei dem mussten unter anderen wie bei Aschenputtel grüne und gelbe Linsen sortiert werden, und es gab einen Froschwurf in den Brunnen. Der zweite Ausflug führt jetzt in den Archäologischen Park in Xanten. Dort erwartet die Kinder ein Workshop in Sachen Schreibtafeln.