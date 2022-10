Radioshow mit Steffi Neu in Wassenberg : Make Humor great again

Wassenberg Die bekannte Hörfunkmoderatorin Steffi Neu sorgte mit drei Kollegen in Wassenberg für eine ausgelassene Show voller Witz und Esprit.

Sven Pistor ist allen als Sportmoderator aus den WDR 2-Bundesligaübertragungen bekannt. Sein größter Wunsch ist, die Bundesligakonferenz einmal aus der eigenen Badewanne selbst hören zu können. Als Jugendlicher hatte er bei Ikea schwedische Weihnachtslieder gesungen, was er unter Beweis stellte. Als Vorletzter wurde René Steinberg vorgestellt, der als Kabarettist und Stimmenimitator das Publikum sofort auf seiner Seite hatte. In seiner Jugend hatte er in einer Disco einen Dieb gestellt, der keiner war und ihm angeblich von hinten das Portemonnaie geklaut haben sollte. Spontan drehte er sich um und schrie den Mann an, „der hat mein Portemonnaie geklaut“. Das dauerte solange, bis ihn sein Freund darauf aufmerksam machte, das er sein Portemonnaie in der Hand hielt. „Macht nix, das ist mir auch schon passiert,“ erwiderte sein Gegenüber. Als Letzte des Quartetts war Steffi Neu an der Reihe. Auf die Frage, ob sie in ihrer Jugend zum Rektor zitiert wurde, antwortete sie: „Ja, denn ich war Schülersprecherin. Heute bin ich kess und vorlaut, während ich früher schüchtern und zurückhaltend war“, was man kaum glauben konnte und vom Publikum mit Lachern quittiert wurde. Souverän und wortgewandt moderierte sie mit Witz durch die Show, nicht ohne auf ihr Kneipenquiz mit René Steinberg am 20. Oktober im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth aufmerksam zu machen.