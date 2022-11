Umleitungen für ein Jahr : Großbaustelle startet am Montag

Update Solingen Mühlenstraße und Höhscheider Straße werden ab 21. November saniert. Die Bauarbeiten im Solinger Westen inklusive Sperrungen und Umleitungen sollen rund ein Jahr in Anspruch nehmen.

Auf die Solinger Autofahrer wartet die nächste Härteprobe. Am Montag startet die Großbaustelle im Bereich der Mühlenstraße/Höhscheider Straße in Ohligs und Aufderhöhe mit dem ersten Bauabschnitt. Er betrifft die Strecke zwischen Einmündung „Ober der Mühlen" und Zufahrt zum Gewerbegebiet Mühlenstraße. Dafür sind rund sechs Wochen geplant.

Die Straße ist für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, eine Umleitung wird ausgeschildert. In Richtung Ohligs führt sie über die Straßen Ober der Mühle, An der Gemarke, L288, Bonner Straße, Südstraße und Hackhauser Straße zur Kamper Straße. In die Gegenrichtung geht es über Zweibrücker Straße, Talstraße, Bonner Straße, L288, An der Gemarke, Ober der Mühle zur Höhscheider Straße.