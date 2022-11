Vorfall in Brüggen : Viersenerin überschlägt sich im Auto

Brüggen Leicht verletzt hat sich eine Autofahrerin (28) aus Viersen, als sie am Sonntag gegen 5.45 Uhr auf der B221 in Brüggen-Born unterwegs war und ihr Wagen sich überschlug.

Leicht verletzt hat sich eine Autofahrerin (28) aus Viersen, als sie am Sonntag gegen 5.45 Uhr auf der B221 in Brüggen-Born unterwegs war und ihr Wagen sich überschlug: Nach Angaben der Polizei übersah die 28-Jährige die dort seit Kurzem geänderte Straßenführung. Sie fuhr vermutlich zu schnell mit ihrem Auto in eine baubedingte Absenkung, der Pkw überschlug sich. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Sie ermittelt jetzt weiter. An der B 221 hat Straßen NRW vor Kurzem die Verkehrsführung geändert. Der dort geplante Kreisverkehr ist halb fertig. Inzwischen ist die Zufahrt zur B 221 von der Borner Straße aus gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die B 221 geleitet und per Ampeln geregelt. Die Biosheimer Straße ist von der B 221 einspurig als Einbahnstraße in Richtung Born/Boisheim zu nutzen.