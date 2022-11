Solingen und Langenfeld sind sich einig : Städte weiter gegen die Verbreiterung der Autobahn

Solingen / Langenfeld Die Städte Solingen und Langenfeld bleiben dabei, dass es mit ihnen keinen Ausbau der A 3 auf acht Spuren geben soll. Das ist eines der Ergebnisse nach einem Treffen, zu dem die Verwaltungsvorstände aus beiden Rathäusern zusammengekommen sind.

Stattdessen wollen Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) und sein Langenfelder Bürgermeister-Kollege Frank Schneider (CDU) im nächsten Frühjahr einen neuen Anlauf zu der sogenannten Standspurlösung nehmen, die eine Freigabe eben dieser Standspuren für den Verkehr vorsieht. Es wurde vereinbart, dann auf die jeweiligen Abgeordneten aus Land und Bund sowie auf die verkehrspolitischen Sprecher der Fraktionen in Düsseldorf und Berlin und die in diesem Teilstück der Autobahn zuständigen Bürgermeister Landräte zuzugehen und sie an einen Tisch zu holen, hieß es nach dem Treffen. Dabei wurde das gemeinsame Ziel einer Verbesserung der ÖPNV-Anbindung mit einem neuen Haltepunkt Landwehr zwischen den Bahnhöfen Leichlingen und dem Solinger Hauptbahnhof in Ohligs bekräftigt.