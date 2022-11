XXL-Baustelle in Brüggen : Zweite Bauphase am Kreisel - Borner Straße gesperrt

Brüggen Was sich jetzt an der Großbaustelle Borner Straße / B 221 /Boisheimer Straße geändert hat.

Die Baustelle am Kreisverkehr Borner Straße / Boisheimer Straße / B 221 ist auf die gegenüberliegende Seite gewandert: In der zweiten Phase wird jetzt die noch fehlende Hälfte des großen Kreisverkehrs errichtet. Dazu hat Straßen NRW neue Sperrungen eingerichtet und ausgeschildert. Gesperrt sind nun der westliche Teil der B221 und die Borner Straße; eine Verbindung zwischen Borner Straße und B 221 gibt es zurzeit nicht. Wer die dortigen Geschäfte und Lokale sowie das Gewerbegebiet Weihersfeld erreichen will, muss dafür eine Umleitung über den Hagenkreuzweg und die Hochstraße nehmen. Die in der ersten Bauphase komplett gesperrte Boisheimer Straße ist nun eine Einbahnstraße in Richtung Born. Die Sportanlage „Auf dem Vennberg“ ist wieder zu erreichen. Der Verkehr auf der B221 bleibt weiterhin einspurig; ihn regelt eine Ampel. Ob der Termin der Fertigstellung, die für den 16. Dezember geplant war, gehalten werden kann, ist laut Straßen NRW zurzeit unklar. Bereits jetzt gibt es eine deutliche Verzögerung.