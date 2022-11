An der frischen Luft : Kulinarische Wandertour entlang der Wegberger Mühlen

Die Buschmühle hat auch im Herbst eine malerische Umgebung zu bieten. Foto: Armin Jackels

Wegberg Der Herbst ist bislang ungewöhnlich mild und sonnig. Warum also nicht raus an die frische Luft, um die Natur hautnah zu genießen? Wir stellen eine mögliche Route für Wanderer vor, die diverse Einkehrmöglichkeiten bietet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Jackels

Die Liste der Städte und Gemeinden mit Namenszusatz in Nordrhein-Westfalen ist lang. Der bekannteste ist wohl Hansestadt. Seit 26. Oktober 2015 trägt Wegberg den offiziellen Namen Mühlenstadt Wegberg und ist damit in Nordrhein-Westfalen die einzige Kommune mit diesem Namenszusatz.

Das Führen eines Namenszusatzes muss in Nordrhein-Westfalen durch einen Antrag beim Ministerium für Inneres und Kommunales genehmigt werden. Es sind nur Bezeichnungen erlaubt, die auf die Geschichte oder heutige Bedeutung von Städten, Gemeinden und Kreisen hinweisen. Was liegt da bei Wegberg näher als der Zusatz Mühlenstadt? Im Stadtgebiet sind heute noch 14 Mühlen der ehemals 24 Mühlen entlang des Flusses Schwalm und seiner Nebenflüsse zu erleben.

Info Wellen und Mühlrad symbolisieren Historie Logo Im Jahr 2016 hatte die Stadt ein neues Logo eingeführt. Es zeigt drei blaue Wellen als Symbol für die Flüsse, ein rotes Mühlrad stellvertretend für die zahlreichen Mühlen und in Gelb den symbolisierten geldrischen Löwen aus dem Stadtwappen. Online Weitere Infos zu den Wegberger Mühlen und der Fahrradtour gibt es im Internet unter: www.wegbergermuehlentour.de.

Die Schrofmühle im Stadtteil Rickelrath ist die einzige funktionstüchtige Wasser- und Ölmühle im Rheinland und kann nach Absprache oder an bestimmten Tagen wie dem deutschen Mühlentag oder Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Sechs der Mühlen werden heute gastronomisch genutzt und bieten ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Der November ist bislang ungewöhnlich mild und sonnig. Es lohnt sich also, diese Mühlen auf einer herbstlichen Tour zu erwandern oder mit dem Fahrrad zu entdecken. Wir stellen eine mögliche Route vor.

Startpunkt der Mühlenwanderung ist die Wegberger Mühle, in der sich das Café Longo befindet. Dort kann man mit einem guten Frühstück starten. Danach geht es flussabwärts entlang der Schwalm bis zur Molzmühle. Ein besonderes Wandererlebnis bietet das Bruchgebiet der alten Schwalm zwischen dem ehemaligen Grenzlandring und Molzmühle. Von der Molzmühle führt der Weg in das reetgedeckte Dorf Schwaam, wo der urige Gasthof Timmermans die Möglichkeit zur Einkehr bietet. Die nächste Station ist das Angerdorf Rickelrath mit Dorfanger, Pfarrkirche und vielen denkmalgeschützten Höfen. Das Eiscafé Cellino bietet auch im Winter Eis und Waffeln an, zudem gibt es vor Ort die Pizzeria La Tosca.

Über den Molzmühlenweg und die Straße „In Bollenberg“ erreicht man die Schrofmühle mit Mühlenmuseum. Die nächsten Mühlen auf der Strecke sind die Buschmühle und Holtmühle. Das Café am See in der Holtmühle bietet einen wunderbaren Panoramablick auf den Mühlenweiher mit seiner kleinen Insel und der markanten Weide. Hier gibt es jede Menge Kulinarisches zu entdecken. Empfehlenswert ist der selbst gebackene Kuchen. Von dort geht es durch den Beeckerwald zu den Erlebnismuseen in Beeck. Sehenswert ist auch der historische Marktplatz. Eine Einkehrmöglichkeit bietet das Beecker Brauhaus.

Vorbei an Haus Beeck und entlang des Beeckbachs und später vorbei am Wasserwerk Uevekoven und Wasserturm führt der Weg zur Tüschenbroicher Mühle. Schloss, Weiher mit Motte, Getreide- und Ölmühle zählen zu den Höhepunkten der Mühlentour. Das Restaurant in der Tüschenbroicher Mühle wird – Kostenpflichtiger Inhalt bis zu seiner Schließung zum Jahresende – auch Feinschmeckern gerecht und bietet eine traumhafte Aussicht. Bevor Wanderer die Ophover Mühle in Wegberg erreichen, geht es zur Bocken- und Bischofsmühle in Watern. Die Ophover Mühle kann mit selbst gebrautem Bier aufwarten und bietet eine umfangreiche Speisekarte an. Von der Ophover Mühle bis zum Ausgangspunkt an der Wegberger Mühle ist es nicht mehr weit.

Insgesamt hat die Strecke 21 Kilometer. Sie lässt sich aber problemlos in mehrere Teiletappen erwandern. Eine Abkürzung bietet sich von Beeck zur Ophover Mühle entlang des Beeckbachs an. Damit kann man die Strecke in eine Rickelrath-Schwaamer Mühlentour oder Tüschenbroich-Waterner Mühlentour unterteilen. Eine weitere Abkürzung bietet sich von der Molzmühle direkt zur Schrofmühle. Wer die gesamte Wanderroute in Angriff nehmen möchte, sollte etwa fünfeinhalb Stunden reine Wanderzeit einplanen.