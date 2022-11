Familiendrama in Solingen : Drei folgenschwere Minuten bis zum Tod einer Frau

Siolingen/Wuppertal Bei einem Familiendrama in Höhscheid wurde die Mutter eines damals dreijährigen Kindes getötet. Später wurde ihre verbrannte Leiche im Schwarzwald gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei Minuten. Mindestens so lange muss der Angeklagte seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung gewürgt haben, um ihren Tod herbeizuführen. So hat es nun der Rechtsmediziner festgestellt, der von der Kammer am Landgericht in Wupperttal erneut gehört wurde. Der 33-Jährige Solinger hatte es in seiner Einlassung anders geschildert: Erst der Würgegriff beim Gerangel an der Schlafzimmertür, dann ein Ruck und zwei Schritte nach hinten. Es sei ein dynamisches Geschehen gewesen, er habe ein Geräusch bei ihr gehört und sie sofortige losgelassen. Die Frau sei dann nach vorn auf die Knie gefallen und aufs Gesicht. Es folgten die vergebliche Herzdruckmassage und die Fahrt mit der Leiche in den Schwarzwald sowie deren Verbrennung.

Es waren quälende Stunden, in denen am mittlerweile siebten Verhandlungstag erneut die Frage nach dem Tatablauf im September 2021 in der Wohnung in Höhscheid gestellt wurde. In diesem Prozess dürfte es aus Sicht der Kammer die entscheidende Frage sein, um am Ende beantworten zu können: Wollte der Angeklagte seine Lebensgefährtin töten? Dann käme aus juristischer Sicht auch Totschlag in Betracht, das Strafmaß wäre höher als bei der Körperverletzung mit Todesfolge. Wäre es so gewesen, hätte der 33-Jährige irgendwann inmitten dieser drei Minuten die Entscheidung treffen müssen, die Mutter seines Sohnes (3) zu erwürgen oder deren Tod bewusst hinzunehmen.

Man kann es sich nicht wirklich vorstellen bei einem Angeklagten, der die Tränen immer dann zu unterdrücken versucht, wenn er erneut erzählen soll, was er genau wie lange getan hat. Sogar seine Verteidiger mussten nun dafür herhalten, gemeinsam mit ihrem Mandanten dem Rechtsmediziner und dem Gericht die Abläufe im Gerichtssaal zu demonstrieren. Dass das Opfer nach einem kurzen Ruck bereits tot gewesen sein könnte, weil das Genick gebrochen oder Nerven verletzt worden sein könnten? Das schloss der Rechtsmediziner aus. Todesursächliche Verletzungen an der Wirbelsäule hatte man an der verkohlten Leiche nicht feststellen können.

Damit wird das, was der Angeklagte in den drei folgenschweren Minuten gedacht haben könnte zu einer Frage, die er selbst so beantwortet hat: Sie wollte im Schlafzimmer den Sohn wecken, um mit ihm die Wohnung zu verlassen. Er wollte sie davon abhalten. Er selbst sagt, er habe Frau und Kind nach der bevorstehenden Trennung im Drogensumpf versinken sehen.