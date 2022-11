Coronavirus in Solingen : Stadt meldet drei weitere Todesfälle

Solingen Die Stadt Solingen trauert um drei weitere Menschen, die in den vergangenen Tagen mit oder an dem Coronavirus erkrankt waren und nun gestorben sind.

Nach Angaben der Verwaltung starben am Mittwoch zwei mit Covid-19 infizierte Personen über 85 Jahre, bereits am Dienstag sei ein Mensch über 65 Jahre verstorben. Seit Beginn der Pandemie sind damit 359 mit dem Virus infizierte Menschen im Stadtgebiet gestorben. In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 503 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 316 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. In den Solinger Krankenhäusern wurden am Donnerstag 41 Covid-19-Fälle stationär behandelt.