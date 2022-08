Schützenfest in Rommerskirchen : Große Sause mit Königspaar Daniela und Alexander

Rommerskirchen Vier Tage lang Schützenfest in Rommerskirchen: Einer der Höhepunkte ist am Samstagnachmittag die Übergabe des neuen Dorf- und Festplatzes.

Die Geduld des neuen Rommerskirchener Schützenkönigspaars Alexander und Daniela (Bartsch) hat sich ausgezahlt: nach der coronabedingten Verzögerung kann es an diesem Wochenende nicht nur mit dem Bürgerverein und den Rommerskirchenern Schützenfest feiern, sondern auch bei der Übergabe des neuen Dorf- und Festplatzes an der Otto-Lilienthal-Straße am Samstag um 15 Uhr in offizieller Funktion dabei sein. Und auch sonst bringt das 95. Volks- und Heimatfest Neuerungen mit sich – etwa ein größeres und schöneres Festzelt. Zudem öffnet am Sonntag das neue Kirmes-Café. Die Bäckerei Voosen lädt ab 14 Uhr dazu ein, in gemütlicher Atmosphäre im Biergarten direkt vor dem Festzelt Kuchen- und Kaffeespezialitäten zu genießen. Die wichtigsten Programmpunkte des Festes im Überblick: